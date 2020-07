Alcaldesa de San Juan pide respeto por duda de Trump sobre venta de Puerto Rico

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, pidió el domingo 12 de julio respeto para Puerto Rico, después de que la exsecretaria de Seguridad Interna de EE.UU., Elaine Duke, revelara que el presidente estadounidense, Donald Trump, preguntó en 2017 si la isla caribeña podía venderse.

La funcionaria habló sobre este polémico tema en su cuenta de Twitter.

“Muchas veces me preguntan si no me preocupa que Trump siga siendo presidente y yo sea gobernadora pues dicen ‘ustedes no tienen una buena relación’. Di a respetar a Puerto Rico y lo daré a respetar siempre frente al que sea, aquí o allá”, señaló Cruz a través de su cuenta en Twitter.

“Pero la pregunta debe ser cómo Wanda Vazquez, gobernadora de Puerto Rico, y Jennifer Gonzalez, representante de la isla ante el

Congreso en Washington, siguen apoyándolo después de tanta falta de respeto a los nuestros. ¡Dar a respetar a nuestra gente no es cuestión de ideología, es cuestión de dignidad propia!”, sostuvo Cruz.