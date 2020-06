Alcalde de Sao Paulo, enfermo de cáncer, da positivo a COVID-19

El alcalde de Sao Paulo, Bruno Covas, que lucha desde hace un año contra el cáncer, anunció el sábado que dio positivo al nuevo coronavirus, pero aseguró que seguirá dirigiendo a la ciudad más grande y más golpeada de Brasil.

Te recomendamos: Brasil ya es el segundo país con más muertos por coronavirus

“Hoy di positivo a la prueba del coronavirus. Estoy bien. No hay síntomas”, dijo en Instagram.

En un video publicado en la misma red social, reveló que recibió este resultado tras una prueba de rutina, después de haber dado negativo cuatro veces antes.

“La recomendación de mi médico, como no tengo síntomas, es que me quede en casa. No hay necesidad de dejar mi trabajo, podré seguir haciendo reuniones en línea”, añadió el alcalde de 40 años, al señalar que deberá permanecer aislado durante unos 10 días.