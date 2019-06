Alcalde de Cuernavaca atiende en oficina móvil blindada

Políticos en Morelos buscan protegerse ante las amenazas de muerte.

El presidente municipal de Cuernavaca Antonio Villalobos, ha sido amenazado y para poder salir y despachar fuera del palacio municipal, usa un vehículo muy particular.

Antonio Villalobos, alcalde de Cuernavaca, Morelos, está amenazado de muerte desde octubre de 2018. Tres meses antes de asumir su cargo, un grupo armado rafagueó su casa.

“A escasos siete metros de la cámara del C5, las imágenes las tiene el gobierno del estado”, comentó Antonio Villalobos, el 2 de octubre de 2018.

El pasado 30 de diciembre Villalobos rindió protesta; las amenazas continuaron.

“Ha habido narco mantas con un mensaje fuerte, con una víctima al frente”, señaló Antonio Villalobos, alcalde de Cuernavaca, Morelos.

A pesar de las amenazas, decidió emprender una idea arriesgada.

Convirtió una camioneta de pasajeros en una oficina móvil en la que sale dos veces a la semana para atender a la población en las calles de Cuernavaca.

Escoltas y policías siempre vigilan el perímetro de la oficina móvil, en particular cuando el alcalde desciende de la camioneta y lo abordan los vecinos.

La oficina móvil está blindada estratégicamente. Llantas, algunas ventanas y las divisiones que instalaron son a prueba de balas.

“Un mensaje a la delincuencia organizada de no me estoy contraponiendo, solamente déjanos vivir tranquilos, soy un hombre de trabajo nada más, no le quito nada a nadie”, sostuvo Antonio Villalobos, alcalde de Cuernavaca, Morelos.

La estructura del escritorio también está blindada. Ahí se puede resguardar si sufre un atentado. En tanto, detrás de la mesa atiende en promedio a 70 líderes vecinales a la semana.

El alcalde admite que hechos violentos como el doble homicidio perpetrado en el zócalo de Cuernavaca, el pasado 8 de mayo, han impactado a la sociedad, pero afirma que el continuará circulando en su oficina móvil blindada.

“Días siguientes lave la plaza a un costado de donde sucedieron los hechos. Cuernavaca tiene que seguir adelante, nosotros tenemos que seguir adelante. Si me dobló ellos ganan, México vale la pena, en serio”, señaló Antonio Villalobos, alcalde de Cuernavaca, Morelos.

Con información de Marco Antonio Coronel y Fernando Guillén.

LLH