Alberto Capella, exsecretario de Seguridad de Morelos, denuncia a Cuauhtémoc Blanco ante la FGR

El exsecretario de Seguridad Pública del estado de Morelos, Alberto Capella, informó en rueda de prensa, que denunció ante la Fiscalía General de la República, al actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo y a un grupo de sus colaboradores, por los delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Además, pidió al gobierno de Estados Unidos que investigue el origen de las propiedades del gobernador, sus colaboradores y familiares en aquel país.

“El tristemente célebre gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, miente flagrantemente al afirmar que el exgobernador de Morelos Graco Ramírez y su servidor Alberto Capella pactamos o negociamos con Santiago, alias “El Carrete”, o con cualquier otro grupo o líder criminal. El día de hoy he presentado ante la Fiscalía General de la República, una denuncia por delincuencia organizada, delitos contra la salud y lo que resulte, contra del gobierno de Cuauhtémoc Blanco y un grupo importante de sus colaboradores, además he solicitado audiencia con autoridades de Estados Unidos, misma que ya me fue otorgada para presentar los mismos hechos, para que se revise en aquel país la situación personal y familiar del gobernador de Morelos sus colaboradores, gabinete y su familia por enriquecimiento inexplicable desde 2016”, dijo Alberto Capella, exsecretario de Seguridad Pública de Morelos.

El exfuncionario, rechazó las acusaciones que, en días pasados, realizó el gobernador Cuauhtémoc Blanco al decir que pactó durante su gestión con líderes de la delincuencia organizada.

Denunció que ha recibido amenazas, señaló que, en días próximos, fortalecerá las denuncias presentadas y pidió a las autoridades investigar a fondo la relación de Cuauhtémoc Blanco con grupos delincuenciales.

Con información de Elizabeth Mávil.

