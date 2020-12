Albergues del Ejército, refugio para quienes perdieron todo por inundaciones en Tabasco

En Tabasco, los albergues habilitados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se han convertido en un auténtico refugio para muchas personas que se quedaron sin casa por las inundaciones.

“Al amanecer abro la ventana y ahí estaba la inundación en la puerta, y ese fue mi susto y todo el campo, todo porque es campo allá, potreros y así, todo lleno de agua, para mí fue traumante la verdad. El Ejército me sacó cargando, porque pues yo no podía entrar al agua, me había dado como hipotermia, me estaba enfriando. Subí arriba del comedor y ya cuando me dijeron ‘no ya, vaya, salga, salga, nosotros vemos aquí’ y ya me sacaron cargando al camión”, narró Violeta Cortés, damnificada por inundaciones en Villahermosa, Tabasco.