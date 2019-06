Albergues de Ciudad Juárez se preparan para recibir a miles de migrantes

En Ciudad Juárez se preguntan cómo van a recibir a mas retornados, ya son 4 mil 500 y las citas que les dan en Estados Unidos para determinar si les van a dar asilo o no, pueden ser hasta dentro de un año.

La Casa del Migrante en Ciudad Juárez opera desde 1982 pero nunca bajo las actuales condiciones.

Da refugio y alimento con recursos donados y sin ayuda de los gobiernos federal y estatal.

“Esta es una de las habitaciones donde hay ocho camas y bueno se supone que es individual, pero aquí las mamás tienen niños, este, dos o tres niños, bajamos colchonetas o amontonaditas ahí con sus niños cada quien”, apuntó Blanca Rivera, administradora de La Casa del Migrante de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Ante la necesidad se tuvo que habilitar como dormitorios algunos salones, incluso la capilla.

“El buen Pastor” es otro albergue de Ciudad Juárez.

Las casas de migrantes dicen que buscan la manera de prepararse para recibir a miles de indocumentados que serán devueltos desde Estados Unidos.

“Ahorita se está preparando una estancia, que yo creo va a ser una estancia de, por todo, por todo en total de unos 350”, comentó Martha Esquivel, directora del albergue El Buen Pastor.

“Aproximadamente tenemos de los retornados, casi 4 mil 500 personas, sin embargo, esos números son muy flexibles”, destacó Rogelio Pinal, derechos humanos, ¿qué quiero decir?, que a ellos les dan citas a lo mejor para el mes de abril del año que entra”, comentó Rogelio Pinal, de Derechos Humanos del Gobierno Municipal.

“La cita me la dejaron hasta diciembre y la verdad, es bien, es muy larga. No hallo qué hacer, si irme o esperar, no sé, me preocupa mi hija, me desespero cuando la miro enferma”, destacó Daniel, migrante hondureño.

