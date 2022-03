Albañiles mexicanos que huyeron de Ucrania buscan trabajo

Entre el segundo grupo de mexicanos repatriados desde Ucrania en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana se encontraban tres trabajadores de la construcción que, literalmente, salieron corriendo de Kiev.

Te recomendamos: México y otros países de la OEA llaman a detener los crímenes de guerra en Ucrania

“De hecho en la semana soñé que me había caído una bomba y desperté. Lo que hice fue voltearme para no seguir soñando”, agregó.

Armando y Jesús, trabajadores de la construcción que volvieron a México hace una semana, cuentan que lo primero que hicieron fue probar la comida que añoraron durante ocho meses.

Ahora, su mayor preocupación es que no han encontrado trabajo estable.

“Me siento como desesperado. Allá no era mucho dinero, pero era seguro. Ya hasta me da pena con mis hijos pedirles de comer”, insistió Jesús.

Ambos llegaron a Europa en mayo del año pasado, cuando un amigo mexicano los invitó a trabajar en Hungría. Después llegaron a Kiev. Ahí estaban trabajando en acabados en departamentos cuando inició la invasión rusa.

“Yo estaba echando pasta en un apartamento y escuché el tronido y me salí. La ropa ni me la cambié, así me vine todo sucio. Estaban afuera las camionetas, me aventé y había niños órale súbete los aventaba, señoras, señores y otra camioneta y así un montón y corrimos”, narró Jesús.

“No nos pagaron lo que nos prometieron y salimos rápido y el señor con el que trabajábamos ya no los vimos”, refirió Armando Martínez.