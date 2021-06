Alarma en Hidalgo por falta de agua en presas; se mantienen a un 29% de su capacidad

La temporada de lluvias inició, pero no ha sido suficiente para recuperar el nivel de las presas del estado de Hidalgo, que en promedio se mantienen en un 29%.

Productores del campo en la región del Valle del Mezquital que abastecen sus tierras de cultivo con el agua de estos embalses, no han logrado terminar su ciclo de riego.

Don Plutarco había sembrado alfalfa y maíz y debido a la escasez del agua su producción está por perderse.

“No está muy seco que digamos, pero si hay sequía ahorita es como le digo porque todavía hay agua poquita agua pero si sigue así se acaba el agua y ya no llega acá agua, pues no va a haber agua para acá y no va a haber cosechas y no va a haber producción”, dijo Plutarco, productor del campo.