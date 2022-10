Alarma en Álamo Temapache, Veracruz, por desmayo de estudiantes de secundaria

En Álamo Temapache, Veracruz, 28 alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 67 fueron hospitalizados luego de presentar dolores de cabeza, ardor en los ojos, náuseas y palpitaciones al término del acto de honores a la bandera.

Algunos de los adolescentes incluso se desmayaron, lo que provocó alarma entre los mismo estudiantes y padres de familia que llegaron a las instalaciones educativas para saber qué pasaba.

Ante el temor de una intoxicación masiva, varias ambulancias llegaron a auxiliar a los estudiantes, mientras que otros fueron trasladados por sus propios medios al área de urgencias del Hospital Regional de Álamo.

Por este incidente, la Secretaría de Salud del estado informó que tras una valoración médica a los alumnos se activaron brigadas contra riesgos sanitarios y de salud pública para realizar la búsqueda de los factores que originaron los malestares a los menores.

Ante las versiones de que los niños se habían intoxicado como ha ocurrido en escuelas de Chiapas, la dirección del plantel atribuyó los malestares al prolongado acto cívico al que los menores estuvieron expuestos desde muy temprana hora.

“El acto se prolongó un poquito y tardó alrededor de hora y cuarto, hora y veinte minutos y los niños no desayunan, no toman nada y esto provoca que se descompensen, eso de intoxicación no es cierto, no es cierto los niños en ocasiones se ponen mal, nos ha tocado en honores normales que también les hemos dado atención algunos niños y que también se les ha avisado a los padres de familia”, señaló Efraín Alonso Barragan, director de la Secundaria Técnica #67.