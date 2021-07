Alarma a vecinos de Temango, Hidalgo, formación de grieta de 60 metros de longitud

Una grieta de más de 60 metros de longitud ha puesto en alerta a los vecinos de la comunidad de Temango, en el municipio de Tlanchinol, en Hidalgo.

La grieta apareció en una vivienda y poco a poco se fue extendiendo por la calle principal hasta fracturar totalmente el camino.

De acuerdo con los pobladores, fue el pasado 3 de junio cuando se registró el primer asentamiento de tierra sobre la calle principal de la comunidad, ocasionando daños en cuatro viviendas, una de las más afectadas fue la de la señora Natividad, quien tuvo que abandonar su patrimonio.

“Vibró la tierra, se empezó a cuartear, ya está todo cuarteado hacia arriba y no sé si no se quieren hacer responsables porque dicen que es de la naturaleza, pues siempre ha llovido, pero nunca había pasado este tipo de cosas. Es la primera vez que pasa esto. Ahorita estamos viviendo en casa de un familiar porque no tenemos en donde”, señaló la señora Natividad.