Al menos dos muertos y docenas de heridos en club nocturno de Gwangju, Corea del Sur

Al menos dos surcoreanos murieron y docenas de personas más resultaron heridas, algunas de ellas deportistas que participan en el mundial de natación de Gwangju, al colapsar una estructura dentro de un club nocturno de esa ciudad, según fuentes oficiales.

Los hechos se registraron hacia las 02.30 hora local (19.30 GMT del viernes). La mayoría de los heridos tienen lesiones muy leves, aunque unos 17 sufrieron heridas de mayor consideración, pero no graves, según informaron fuentes de los bomberos a la agencia local de noticias Yonhap.

(Reuters)

Gwangju, 330 kilómetros al sur de Seúl, es sede del mundial de natación que comenzó el pasado 12 de julio y se cerrará este domingo.

Sobre la estructura que colapsó, situada a 2.5 metros sobre el piso principal, había un centenar de personas. Las primeras pesquisas indican que pudo ceder por un exceso de peso. En el club nocturno había unas 370 personas cuando se registró el accidente.

Australian swim team statement re Gwangju balcony collapse: “Sending our thoughts to all involved. Following the conclusion of the swimming competition we have a team dinner planned with the entire touring party so will be together for the evening.” @DolphinsAUS @Gwangju2019_

— Chris Reason (@ChrisReason7) July 27, 2019