Al menos 30 comercios incendiados en 12 municipios deja jornada violenta en Guanajuato

Autoridades estatales y municipales del estado de Guanajuato dieron una nueva cifra de los hechos violentos que ocurrieron la noche del martes y madrugada de este miércoles 10 de agosto de 2022 tras los enfrentamientos en Jalisco.

En total fueron atacados con bombas molotov más de 30 comercios e incendiados al menos 26 vehículos en 12 municipios del estado.

Las autoridades informaron que por estos hechos ya hay detenidos, a los que se les decomisaron armas largas, vehículos, chalecos tácticos con el nombre de un grupo criminal y bidones con combustible.

Las autoridades de Guanajuato señalaron que no hay una explicación para estos hechos delictivos ya que todo se originó en el estado de Jalisco, donde 5 presuntos delincuentes fueron detenidos y uno abatido.

“Toda vez que no hay una participación de las autoridades guanajuatenses en esa detención y que no ocurre la detención en territorio en Guanajuato, Este tipo de eventos buscan disuadir la acción de la autoridad, buscan que se libere un criminal, buscan distraer lo que en el caso particular pues no tendrían ningún objetivo”, agregó Sophia Huett.