Al menos 20 heridos por dos tiradores en Texas, reporta la Policía

Al menos dos personas murieron y una veintena resultaron heridas como resultado de tiroteos registrados este sábado en las localidades texanas de Odessa y Midland y uno de los atacantes estaría bajo custodia policial, informó el alcalde de la segunda ciudad, Jerry Morales.

La Policía de Midland informó en su página de Facebook que había dos tiradores en vehículos diferentes, el primero en una camioneta Toyota y otro en un camión del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS).

De manera inicial, la Policía de Odessa aseveró en Facebook que “un sospechoso acaba de secuestrar un camión de mensajería estadunidense (…) ¡Se alienta a todos a salir de la carretera y tener mucho cuidado!”.

Las ciudades de Odessa y Midland están a una distancia de 32 kilómetros entre sí y se ubican en el oeste de Texas.

Just briefed by Attorney General Barr about the shootings in Texas. FBI and Law Enforcement is fully engaged. More to follow.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 31, 2019