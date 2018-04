Al menos 168 migrantes, en espera de regularizar su estancia en México

El Instituto Nacional de Migración (INM) entregó pases de salida y oficios de regularización a los centroamericanos que participan en la Caravana del Migrante y que permanecen varados en Matías Romero, Oaxaca.

Los migrantes, la mayoría de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, salieron de Tapachula, Chiapas, el 26 de marzo pasado y pretendían llegar a la Ciudad de México durante Semana Santa.

Sin embargo, desde hace cinco días, la mayoría de los migrantes permanecen varados en un campamento improvisado en el Deportivo Ferrocarrilero de Matías Romero.

Un grupo menor se separó de la caravana y subió al tren conocido como “La Bestia” para viajar a Veracruz.

Los migrantes duermen en colchonetas, al aire libre, bajo lonas de plástico y unos cuantos, bajo el techo de las construcciones del deportivo. Entre los migrantes hay mujeres, niños y bebés de meses de nacidos.

Comen lo que pueden o lo que la gente les regala.

No tienen cómo continuar su camino hacia el centro del país porque tienen poco dinero y poca comida.

Las autoridades de México les pidieron que regularicen su estancia o que regresen a sus países de origen.

Pues me sirve porque así no me agarra Migración, pues ya así tengo un permiso, donde hace constar que no me pueden detener”, comentó Ramón Vallecillo, migrante centroamericano.