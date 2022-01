Al menos 15 personas cenaron y recibieron el Año Nuevo en ‘El Torito’

Al menos 15 personas que fueron detenidas, más las que se acumularon en el transcurso del día, pasaron la última noche de 2021 en el Centro de Sanciones Administrativas conocido como ‘El Torito’.

Te recomendamos: México recibe el Año Nuevo 2022 con diferentes festejos pese a la pandemia

Para su cena, las autoridades les cocinaron pavo a los tres chiles, espagueti a la crema y de postre Ensalada de manzana con durazno.

Hasta el mediodía había en el Torito 80 infractores que fueron remitidos por la policía al cometer diversas faltas cívicas, principalmente el conducir bajo los efectos del alcohol, ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, desacatos judiciales y ministeriales y tirar basura en la calle, pero sólo 15 saldrán hasta las primeras horas del 1 de enero al cumplir sus horas de arresto.

“Tenemos que darles la cena a las siete de la noche. Mucha gente tiene la idea que es a las 12, no. No hay personal de cocina que de ese servicio a esa hora. Es un menú especial muy rico la verdad. La cena yo creo que van a ser más de 80 personas, pero son solamente 15 los que pasarán la medianoche y las porciones que estamos estipulando son 180, para desayuno comida y cena”, reiteró el director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social.

Las personas arrestadas cenaron en el comedor, y brindaron con ponche.

Algunos gestores aprovechan las fechas para ofrecer amparos a familiares y amigos de personas detenidas e indicarles que podrían salir libres y pasar la cena en familia.

“Se acercó conmigo que el amparo, pero él nunca me explicó que la camioneta se quedaba, si salía la persona, pero hay que venir a volver a las horas. A mi amigo lo detuvieron antes de llegar a la avenida Vallejo, que el alcoholímetro. Lo traté de ayudar con el amparo. Se me hizo fácil le pagué al señor. Pagué 1200, pero el amparo en vez de que me ayude me perjudica más”, concluyó Carlos Tititla, amigo de persona arrestado en El Torito.