Al menos 10 mil viviendas resultaron afectadas tras paso de Agatha por Oaxaca

San Pedro Pochutla fue el municipio más afectado de Oaxaca tras el paso del huracán Agatha de categoría 2, que ya se degradó a baja presión remanente.

“Pochutla, principalmente, ha sido delicado, sí tuvimos grandes daños, básicamente postes de luz, no tenemos servicio eléctrico, no tenemos servicio de agua, tenemos muchos árboles caídos, no hay comunicación. Varios días. Alimentos y agua estarán llegando en el transcurso de la semana”, indicó Laura Velázquez Alzúa, coordinadora Nacional de Protección Civil.

“De esta parte de Tonameca hasta Agua Blanca hay un 60 por ciento de postería tirada. Sí, se tiene que meter mucha gente”, refirió Jesús Cuevas, personal operativo CFE