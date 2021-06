Al final de mi gobierno habrá 500 cuarteles de la Guardia Nacional: AMLO

Durante un recorrido por las instalaciones de la Guardia Nacional en Rosarito, Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que para finales de su administración habrá 500 cuarteles en todo el país.

“Representan una inversión, que no un gasto, de apenas 26 millones de pesos, una instalación de estas de hectárea, de 10 mil metros, que es lo que tiene el terreno, y se construye en tres, cuatro, a lo mucho seis meses. Así se han construido los 165 cuarteles que se tienen hasta ahora y así se van a construir. Este año vamos a llegar a 244 y vamos a dejar el gobierno con 500 cuarteles como éste”, dijo López Obrador.

A través de un video difundido en sus redes sociales, se ve a elementos de la Guardia Nacional mostrando cada área del cuartel.

Durante el recorrido lo acompañaron, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, los titulares de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Marina y Defensa, así como el comandante de la Guardia Nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó el cierre de su gira por Baja California.

El mandatario supervisó las acciones de mejoramiento urbano en la colonia Sánchez Taboada, en Tijuana.

López Obrador señaló la importancia de atender las colonias populares para evitar riesgos en temporada de lluvias.

“Tenemos que cambiar en todo, no sólo atender el centro de la ciudad, las obras de relumbrón en las ciudades, sino dotar de servicios públicos a las colonias populares y también hay que enfrentar los problemas de las colonias que se han venido poblando en lugares o zonas de riesgo en donde pueden, con las lluvias, padecer deslaves y hay incluso desgracias, pérdidas de vidas humanas y no hay que soslayar esos problemas, hay que enfrentarlos, hay que darles la cara a todos los problemas y resolverlos. Por eso me da mucho gusto estar aquí”, dijo López Obrador.