Al borde del colapso personal médico que atiende COVID-19

Personal médico que atiende a pacientes con COVID-19 en diferentes hospitales se encuentra al borde del colapso, está agotado física y emocionalmente.

Hay quienes preferirían, por el cansancio, quedarse en su casa y no regresar a los hospitales.

Tony es una joven enfermera del Hospital General de Tlatelolco del IMSS. Asegura que nunca había sentido tanto estrés.

“Muy feo, de repente ves a los pacientes y los ves entre comillas ‘bien’ y ya, ya se murió eso es muy impactante para mí, estamos peor que como empezamos. Me siento triste, aparte agotada, tengo un cansancio que hay veces que digo no me quiero parar de la cama porque de verdad entrar con un equipo. Das todo por tu paciente y le ayudas pero llega el momento en que tu cuerpo ya no te da”, Comentó la enfermera Tony.