Al alza número de capitalinos en kioscos para realizarse la prueba COVID

En la Ciudad de México aumentó el número de personas que acudieron a realizarse la prueba COVID luego de que regresaron de vacaciones.

Rafael no salió a vacacionar, pero dijo que durante la Semana Santa aprovechó para acudir a una plaza comercial.

“Me sentía con el cuerpo cortado, me ardían los ojos y la temperatura fue lo que ya me llamó la atención y me acaban de decir que salí positivo”, dijo Rafael.