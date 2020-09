Sheinbaum anuncia ajustes en plantilla de altos funcionarios de la CDMX

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que debido a la contingencia sanitaria que se vive en la ciudad por COVID-19, se identificó que se puede trabajar sin tantos servidores públicos en puestos altos, por lo que se realizarán ajustes en la plantilla de funcionarios de su administración.

“Son varias enseñanzas que nos deja esta crisis y también hay otras enseñanzas en el sentido de que se puede trabajar a veces sin necesidad de tantos servidores públicos en puestos altos, entonces a nadie se les va a quitar su empleo, pero pues sí tenemos que hacer un esfuerzo mayor de austeridad republicana, lo estamos haciendo de aquí a diciembre, estamos bajando un nivel, por decirlo así, o cambiando el nivel de varias subsecretarías del Gobierno de la ciudad y estamos haciendo una revisión para el año que entra también”, señaló Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

También aclaró que entre los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México no es obligatorio comprar cachitos de la lotería del sorteo con la imagen del avión presidencial.

“No hay nada obligatorio, es absolutamente voluntario, sí hemos dicho, quien quiera comprar cachitos como lo hace cualquier ciudadano que queremos contribuir al sector salud público, que es el destino que van a tener todos los recursos de la rifa, pues, yo ya compré 4 cachitos y pues les decimos a la gente, compra tu cachito, no se te vaya a olvidar, pero de ahí a que estemos haciendo algo obligatorio, por ningún motivo y si a alguien le dijo que era obligatorio, no es obligatorio y si alguien lo está obligando pues que presente su denuncia a la Contraloría porque no, no es así”, destacó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.