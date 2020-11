El Ajusco registra un grado centígrado, con sensación térmica de menos tres grados

Debido al descenso de temperatura, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil activó la alerta amarilla en seis alcaldías de la Ciudad de México.

Te recomendamos: Bajas temperaturas en Hidalgo por frente frío

Se trata de las alcaldías Cuajimalpa, Milpa Alta, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Xochimilco y Tlalpan.

Durante esta madrugada el termómetro marcó en esta zona del Ajusco 1 grado centígrado, con sensación térmica de menos 3.

Guadalupe vive en la zona alta de la alcaldía Tlalpan y asegura que el descenso de temperatura ha sido considerable.

“Sí ahora está haciendo más frío, no se a que se deba, pero sí hace mucho frío. Más a esta hora”, dijo Guadalupe Fajardo, habitante del Ajusco.

¿Siempre sale a esta hora?, preguntó Noticieros Televisa.

Manuel se levanta todos los días a las 3:30 de la mañana para ir a trabajar, pero en madrugadas frías como esta tiene que hacerlo antes para arrancar su camioneta.

“Donde traigo todas mis cosas porque a veces se enfría el motor o se congela el aceite y no arranca, entonces tengo que tapar con una lona para que así no me cueste trabajo echarla a andar en las mañanas”, explicó Manuel Hernández, comerciante del Ajusco.