La otra inauguración del AIFA; decenas de personas acuden a conocer y disfrutar de las instalaciones

Esta mañana inició operaciones el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Se trata del primer aeropuerto civil operado por militares y una de las principales promesas del Gobierno federal. Había mucha expectativa por su funcionamiento que, este primer día, completó 20 operaciones aéreas y trasladó a unos 20 mil pasajeros.

Fueron 89 pasajeros los primeros en volar partiendo desde el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe ángeles. El arco de agua de los vuelos inaugurales lo hizo el cuerpo de bomberos de la terminal aérea. A partir de ahí, la terminal tuvo actividad en casi todos sus frentes.

Dos de las principales vías para acceder, la autopista Mexico-Pachuca y el Mexibus operaron con normalidad, pero diversas vialidades y entronques siguen construyéndose a marchas forzadas, como la ampliación del Tren Suburbano. Ya en la terminal aérea, podían apreciarse zonas terminadas, otras a la espera de inaugurarse, como muchos locales de comida y servicios y algunos con ajustes, como los sistemas de conexión de cámaras de vigilancia.

A las 9:45 aterrizó oficialmente el primer vuelo, procedente de Guadalajara.

En los andenes de última espera, varios pasajeros dijeron que no volaron por necesidad, sino por formar parte de este día, como Nohemí y su esposo, originarios de Puebla, quienes abordarían en el AIFA un vuelo a Mérida.

Édgar Castillo, quien viajó con rumbo a Cancún.

O Fernando, que voló a Guadalajara.

En las salas de abordaje como las 105, convivieron música de marimba, viento y cuerdas al tiempo que un vuelo a Monterrey despegaría a las 13.20 horas con 250 pasajeros a bordo.

En las zonas de tránsito, lo que horas antes era obra negra, ahora fue ir y venir de pasajeros por primera vez en una terminal aérea. También hubo vendimia de todo tipo, desde propaganda hasta algunos antojitos, muy demandados.

Por ahora, el único vuelo internacional que opera es hacia Caracas, Venezuela, por la compañía Conviasa. Para Adriana, que viajaría a ese país, llegar fue una experiencia.

“Para llegar acá no fue tan fácil. El traslado del área de los camiones hacia esta parte, no hay elevadores para poder subir con el equipaje y bueno esa parte no fue cómoda. Aquí no he podido comprar ni una agua”, destacó.