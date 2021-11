AICM, sin medidas adicionales ante variante ómicron de COVID-19; autoridades llaman a la calma

En México, donde hasta ahora no se ha detectado ningún caso de la variante ómicron, las autoridades federales hicieron un llamado a la calma y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no se detectó ningún operativo especial.

“Realmente no te exigen nada. Si te piden que te pongas sana distancia, que tengas metro y medio que nadie cumple en migración”, comentó Marina, viajera proveniente de EEUU.

Juan Carlos Arroyo, un viajero proveniente de Dallas, Texas, en EEUU, confirmó que no hubo ninguna medida adicional, solo unos termómetros en la entrada.

Pasajeros que llegan o salen del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México aseguran que hasta el momento no han cambiado los protocolos sanitarios.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo informó que no tienen conocimiento de medidas adicionales frente a la variante ómicron del virus SARS-CoV-2, que hay un reforzamiento de los protocolos vigentes y que están en contacto con las autoridades locales y federales.

“Representantes de aerolíneas están a la espera de indicaciones y el propio aeropuerto señaló que continúan los protocolos implementados hace más de un año”, dijo a través de Twitter.

“México ha optado por la política de no imponer restricciones, congruente con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Si nosotros nos ponemos a analizar qué valor agregado le va a dar una restricción de viaje, una cancelación de un vuelo con destino a Sudáfrica, lo que va a hacer es retrasar el ingreso de esta variante entre dos y cuatro semanas, pero no va a impedir realmente la movilidad de la variante en el siguiente pico de contagios”, expuso Jorge Baruch Díaz, director de la Clínica del Viajero de la UNAM.

En terminales de autobuses, como la Tapo, las medidas sanitarias se han relajado; no hay filtros sanitarios en todas las entradas y no se revisa si los pasajeros entran con cubreboca.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió esperar a tener mayor evidencia para definir qué acciones tomar.

“Aún no se sabe si esta variante impacta en las personas vacunadas o no; esta alerta que se está haciendo, pues tiene que tener bases científicas y a partir de ahí nosotros tomaremos las decisiones, pero estamos, digamos, vigilantes”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.

El fin de semana, en Twitter, el subsecretario Hugo López-Gatell indicó que no se ha demostrado que la variante ómicron “sea más virulenta ni que evada la respuesta inmune inducida por las vacunas” y considero como poco útiles medidas como las restricciones de viajes o cierres de fronteras; el presidente también hizo un llamado a la calma.

“Vamos a intensificar todo el programa de vacunación; no hay motivos de riesgo de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas. Nosotros estamos preparados para todo porque ese es nuestro trabajo, cuidar a los mexicanos. No debemos de espantarnos, lo que está demostrado, comprobado, es que lo mejor es la vacuna para prevenir”, dijo el presidente López Obrador.

