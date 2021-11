AICM mantiene protocolos sanitarios ante Ómicron, la nueva variante de COVID

Ante la nueva variante de coronavirus llamada Ómicron, países de Europa y Asia han comenzado a reforzar medidas como la suspensión de viajes a 7 naciones de África.

Hasta el momento, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no se han implementado medidas extraordinarias, pero sí se mantienen los protocolos sanitarios. En el área de salidas internacionales, los viajeros deben pasar por filtros de temperatura

Mostrar el formato de sanidad, presentar su pasaporte de vacunación y prueba PCR negativa.

Además de que se indica el uso correcto de cubre boca, se reparte alcohol en gel, y se establece la sana distancia.

A pesar de esto, hay quienes ya bajaron la guardia.

“Vengo llegando de Phoenix, Arizona, ya no es como antes que se escuchaba a cada rato que había contagios, ya ahorita está un poco más seguro, más tranquila la cosa. ¿Crees que sea suficiente las medidas que están pidiendo? Sí, yo creo que están muy bien las medidas que se están tomando ahorita ¿Por ejemplo, el uso de cubrebocas? Sí, y ahorita no lo tengo, de hecho, bueno, tengo mi cubrebocas en el coche”, dijo Erik, viajero sin cubreboca.

Paola considera que, con la variante Ómicron, es importante que las autoridades de cada país impongan más protocolos, sin embargo, dice que es más necesario que se promueva la conciencia a nivel individual.

“Yo pienso que sí, los países que la detecten tienen que tomar sus medidas para que esto no se propague, no nos podemos descuidar, así estemos vacunados, hay que seguir con las demás medidas y con el tapabocas, yo pienso que depende de cada persona cómo nos sigamos cuidando que esto no avance más”, dijo Paola, colombiana.