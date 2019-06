Ahora en Jalisco, investigan desaparición y homicidio de dos jóvenes

La Fiscalía del estado de Jalisco investiga la desaparición de un joven y el homicidio de otro, ambos de origen estadounidense. El último sitio donde se les vio fue en un bar, donde celebraban su graduación como médicos de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

El pasado 15 de junio, Jessy Pacheco, Carlos Alejandro Delgadillo y unos amigos más asistieron al bar Strana, ubicado en la colonia Providencia de Guadalajara. De acuerdo con testigos, a las 4 de la mañana, Jessy, originario de California, pidió un Uber y esa fue la última vez que lo vieron.

Aún no tenemos nada de información sobre Jessy, no sabemos si fue secuestrado, está perdido, gente de todo México no sabemos dónde exactamente podría estar, les pedimos a toda la gente que mire a sus alrededores si saben algo, si han visto algo, si han escuchado algo por favor”, pidió Jeff Solis, primo de Jessy, en un video compartido en Facebook.