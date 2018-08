Agustín Basave renuncia a militancia en el PRD

Agustín Basave Benitez, quien fuera presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), renunció a su militancia a ese instituto político.

El PRD confirmó que recibió la carta este martes, dirigida al presidente nacional del partido, Manuel Granados, en la cual explica así las razones de su renuncia:

Con tristeza, pero con convicción he decidido terminar mi afiliación al PRD, si bien me entristece separarme de su militancia, de esos miles de admirables mexicanos y mexicanas que se han jugado la vida por impulsar la Democracia y construir una Patria para todos, lo hago convencido de que ya no existen las condiciones para que el perredismo se libere de sus desviaciones cupulares y lastres tribales y renazca a cabalidad en un partido socialdemócrata como lo propuse durante mi Presidencia. Hoy tras las elecciones del 1 de julio y el trastocamiento del mapa político- partidista de México, no me cabe la menor duda: sin brújula ética el PRD no podrá salir de su extravío”.