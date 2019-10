Aguililla, ruta disputada por el crimen organizado en Tierra Caliente, Michoacán

Vehículos calcinados, letreros baleados, casquillos percutidos y cámaras de seguridad de un circuito cerrado se observan en la carretera Apatzingán-Aguililla una ruta disputada por distintos grupos criminales en la región de Tierra Caliente, Michoacán.

Te recomendamos: Audios inéditos revelan cómo fue la emboscada a policías en Michoacán

La carretera inicia en el municipio de Apatzingán.

Pasa por la comunidad Bonifacio Moreno y cruza el Puente de Fierro.

Escenario de diversos enfrentamientos entre Los Viagras, La Nueva Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En el puente y sus inmediaciones, los grupos criminales han incendiado camiones, abandonado cuerpos de sus enemigos y han marcado postes, letreros, negocios y paredes con sus iniciales.

Pasando el Puente de Fierro se llega al poblado de El Aguaje, del municipio de Aguililla, lugar donde la mañana de este lunes un grupo armado emboscó y asesinó a 13 policías estatales.

Primitivo contreras, de 88 años de edad, estaba sentado afuera de su casa esa mañana.

“Aquí, aquí, yo estaba solo, solo, pero como le dijo, no puedo caminar, a dónde iba. Aquí le pedí a mi Dios nuestro señor y a la virgen, que me cuidara, que no me fueran a dar un balazo”, señaló Primitivo Contreras, habitante de El Aguaje.

Primitivo escuchó cómo las balas impactaban la fachada de su casa.

“Más o menos unos 15 minutos. Muy cerrado de balas, muchos balazos”, señaló Primitivo Contreras, habitante.

Su casa y la de sus vecinos tienen impactos de bala. Afuera de sus puertas están los restos de las patrullas calcinadas y algunas otras evidencias de la emboscada.

“Como de eso nada, nunca jamás, nunca jamás lo había visto, más que ayer”, dijo Primitivo Contreras, habitante de El Aguaje.

La comunidad de El Aguaje luce vacía. La carretera pasa por el parque central que luce desolado. Los negocios están cerrados, al igual que las escuelas.

“Desde la semana pasada. Se suspenden las clases el problema de cómo está todo aquí, por nuestra seguridad más que nada”, comentó Elena, habitante.

Los alumnos narran que desde la semana pasada incrementaron los enfrentamientos y los profesores decidieron ya no trasladarse a esa comunidad.

“La mayoría viene de fuera, unos vienen de Apatzingán, otros vienen de Aguililla. Les da miedo y como hay quemazones de carros les da miedo”, comentó Elena, habitante de El Aguaje.

A la salida de El Aguaje, los criminales colocaron una cámara de circuito cerrado en el arco de aquí a la cabecera municipal de Aguililla, son 30 minutos, media hora con más rastros en una carretera de cárteles.

“Que ya dejen de ser así, que ya no haya tanta violencia. Si uno no sale con inseguridad, ya siempre sale con temor, con miedo”, expuso Elena, habitante de El Aguaje, en Aguililla, Michoacán

Con información de Marco Antonio Coronel y Julián López.

LLH