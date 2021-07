No cede la tensión en Aguililla, Michoacán, se registran nuevos enfrentamientos

En Aguililla, Michoacán se han registrado enfrentamientos entre manifestantes y elementos del Ejército afuera del Cuartel Militar de la cabecera municipal. Las personas insisten en que los soldados recuperen la carretera Apatzingán-Aguililla, que aún está en poder de los grupos criminales.

Los habitantes que viven cerca de las instalaciones militares viven en un ambiente de extrema tensión.

“Llego yo el 26 de trabajar. Resulta que aquí el gobierno, después de 40 años que tengo de vecino, me balearon la camioneta, me avientan lacrimógenos a la casa, por poco se muere mi señora”, dijo Leonel Tapia, habitante de Aguililla.

Leonel Tapia vive frente a la puerta principal del cuartel del Ejército en Aguililla, Michoacán. narra que su camioneta y su casa recibieron varios impactos de bala durante la primera trifulca entre habitantes y soldados, el pasado 26 de junio.

Desde ese día, manifestantes le piden a los soldados que salgan de su cuartel ubicado en la cabecera municipal y recuperen la carretera Apatzingán-Aguililla, tomada hasta el día de hoy tanto por Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Yo no peleo por la carretera, yo no peleo por nada. Ahora ya no puedo salir a trabajar , porque después del 26 se arma otra trifulca”, insistió Leonel.

El humo de los gases lanzados en los choques entre soldados y manifestantes, dice Leonel, han agravado la salud de su esposa.

“Mire aquí están mis estudios. Un soplo que traigo en el corazón, y la alta presión. Ya me ahogaba, se tapó de humo mi casa. La verdad yo sentí que me moriría nada más que mi esposo me aventó una cobija arriba, y sacó para afuera, sino aquí me muero, si hubiera estado solo me muero”, narró la esposa de Leonel.

“Ella no puede recibir un susto, un gusto, ella sola en la Balacera. En una lluvia de piedras, me salí con ella. De tanto humo yo me tapaba la cara, estaba ahogándome y le grite al guardia no avienten por favor”, explicó Leonel.