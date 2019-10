SSP Michoacán: Esfuerzos en seguridad han mejorado

Israel Patrón Reyes, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, aseguró este martes que los esfuerzos en seguridad en esa entidad han mejorado y que la seguridad estatal descansa en los tres órdenes de gobierno.

Durante una entrevista para Despierta, de Noticieros Televisa, y a unas horas de la emboscada en el municipio de Aguililla, el titular de la Seguridad Pública en Michoacán señaló que dicho estado ha hecho grandes esfuerzos para fortalecer a las Policías, por ofrecer infraestructura tecnológica que permita ir mejorando, pero sin duda hay acciones por hacer.

Aseveró que, dentro de los índices delictivos, Michoacán se coloca en la posición 23, en donde el número uno es el más violento y el 32 es el menos violento.

Respecto a la emboscada contra policías, Patrón Reyes dijo que el gobierno michoacano lamenta la pérdida de vidas humanas, pero advirtió que lo que sucedió es muestra de que las autoridades están enfrentando a los criminales y lo está haciendo bien.

Al ser cuestionado sobre zonas de la entidad invadidas por el crimen organizado, Patrón Reyes señaló que es prudente recordar que ya tiene más de una década que la zona de tierra caliente ha sido sujeta a la presencia de grupos criminales, como “La familia michoacana” o “Los caballeros templarios”.

El titular de la SP de Michoacán aseguró que el gobierno estatal ha invitado a los municipios a que fortalezcan a sus Policías. Aseguró que el presidente municipal de Buenavista no ha querido firmar ningún convenio de colaboración.

No contratan policías, no los profesionalizan, no compran patrullas. Bajo ese esquema, nosotros hemos hecho el esfuerzo con la federación, hemos ingresado bases de operaciones mixtas, hemos hecho un gran esfuerzo por mejorar las condiciones de seguridad de ese municipio”.