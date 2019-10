Oficial de tránsito, entre los abatidos en Aguililla, Michoacán

Los sepelios de los policías que murieron en la emboscada en Aguililla, Michoacán, el lunes pasado continúan, sin embargo, destacó que entre quienes fueron enviados a esa peligrosa zona, iba un oficial de tránsito.

La familia de José Manuel Cervantes es una de las siete que rechazó asistir al homenaje de ayer que realizó el Gobierno de Michoacán.

No quisimos llevarlo, se nos hizo una hipocresía llevarlo al homenaje cuando ni siquiera los están atendiendo, cuando ni siquiera les están dando el material adecuado”, comentó Fabiola Cervantes Ponce, hermana de policía.

José Manuel era policía de tránsito de Morelia y no era la primera vez que lo mandaban a las zonas más peligrosas del estado.

Él desde días anteriores nos comentó que no quería, que estaba en la zona de contingencia con muy poco armamento porque los tenían en muy mal estado, tenía tiempo que lo mandaban a Apatzingán, él solo era de tránsito, o sea, no era ni siquiera estatal, no les daban las armas adecuadas, mi hermano trae una pistola chiquita”, agregó Fabiola.