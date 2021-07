Hartos del Ejército, habitantes de Aguililla impiden que helicóptero les entreguen víveres

Hartos de no recibir suministros porque las vialidades de acceso a la cabecera municipal siguen inhabilitadas o bloqueadas por grupos del crimen organizado, habitantes de Aguililla, en Michoacán, emprendieron una serie de manifestaciones contra el cuartel militar, porque a ellos sí les están llegando víveres vía helicóptero.

Con petardos y piedras, un grupo de habitantes de Aguililla evitó este miércoles, que helicópteros del ejército aterrizaran en un cerro que frecuentemente utilizan como helipuerto y que ahora usan como puente aéreo para abastecerse de provisiones, ante el cierre de caminos por parte de los grupos delincuenciales.

Ya en la cima, los pobladores escribieron la leyenda “Fuera Gobierno” para que, aseguran, los soldados salgan de su zona de confort y enfrenten a los criminales.

Ese mismo día, por la tarde, los habitantes realizaron una “Marcha por la paz” por calles de Aguililla que partió desde el cuartel militar. El sitio, desde el fin de semana, fue apedreado y se le cortó el suministro de agua.

“No estamos en contra de que ellos tengan lo necesario, son trabajadores del gobierno, pero también cómo no ven que nosotros, como no tenemos esos medios estamos sufriendo peor que ellos, eso parece que no les ha dolido en tanto tiempo”, dijo el sacerdote Gilberto Guevara.