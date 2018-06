Aguiar Retes llama a católicos mexicanos a votar

A 20 días de la jornada electoral, desde el Altar Mayor de la Basílica de Guadalupe, el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, pidió la intercesión de la Virgen de Guadalupe para que sepamos elegir lo que más nos conviene como país.

Que los comicios del 1 de julio salgan bien y, con ese objetivo, dio lectura a una oración especial del Episcopado para esta jornada electoral.

“La intercesión maternal de Santa María de Guadalupe, madre de todos los mexicanos. Para que el señor nos acompañe y nos ayude a salir bien del proceso electoral de este próximo 1 de julio. Que sepamos discernir lo que nos conviene, que sepamos distinguir las mejores propuestas que nos presentan los candidatos. Para que todos los habitantes de México seamos corresponsables y construyamos una nación donde reine el diálogo, la verdad, la justicia y la paz, que nos haga merecedores de la patria del cielo”, señaló cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México.

Desde el corazón de la fe católica, en la Basílica de Guadalupe, el cardenal Aguiar recordó que es necesario participar para transformar.

Por ello hizo un llamado a los mexicanos, especialmente a los católicos, para que acudan a las urnas y se reduzca el abstencionismo de elecciones pasadas.

“Para que venzamos ese flagelo de nuestra democracia que es el abstencionismo dejando que otros decidan por nosotros, 40% según las estadísticas en las elecciones anteriores no participan, no van a votar, que no sean los católicos los que se abstengan, que seamos conscientes de nuestra corresponsabilidad para que la democracia se fortalezca y nuestras instituciones también, ayudando a discernir con tu sabiduría para elegir a aquello ciudadanos que puedan ejercer la funciones de gobierno con conocimiento, sensibilidad, competencia, honestidad y que sean constructores de la paz y reconciliación”, explicó Carlos Aguiar Retes.

El llamado del cardenal Aguiar a votar el 1 de julio también se hace a través del semanario Desde la Fe, que desde que él tomó posesión al frente de la Arquidiócesis de México, el pasado 5 de febrero, no se publicaba.

Con información de Claudia Flores

