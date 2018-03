Aguiar Retes descarta sanciones por video de ‘La Niña bien’

No habrá sanciones dentro de la iglesia católica por el video “La Niña bien”, el cual apoya al candidato presidencial identificado como “ya sabes quién”, informó el Cardenal Carlos Aguiar, Arzobispo Primado de México.

No va a haber sanción porque fue a través de un engaño […] nosotros no teníamos ninguna necesidad de valorar, sino las autoridades que son correspondientes y esas son las que tienen que intervenir, es decir, las que hicieron ese engaño, fue un engaño, fue algo que no se debió de haber hecho y, si influye o no, porque estamos en un proceso electoral, pues las autoridades electorales tendrán que intervenir, nosotros ya hemos dado todos los datos de lo que pasó, ahí ya que juzguen”, dijo el Cardenal.