Aguas negras truncan diversión de turistas en Acapulco

Así se vivió el Sábado de Gloria en la playa Papagayos, una de las más populares y concurridas de Acapulco.

Pescadores sacaban sus redes del mar y de forma espontánea los turistas se les unieron. Como recompensa algunos niños se quedaron con unos pescados.

Este sábado de Gloria el puerto de Acapulco reportó baja afluencia de turismo.

La mayoría de los bañistas no cumplían con las medidas sanitarias que son el uso de gel antibacterial, guardar la sana distancia y el uso obligatorio del cubreboca.

“No hay gente. ¿No le preocupa la tercera ola de Covid? Si nos preocupa, pero si guardamos las medidas sanitarias que deben de ser, pero si hay gente que no se preocupa,hay otros lados que están más llenos. Pero usted no trae el cubre boca? Se me olvido ahorita porque vine a ver los pescaditos”, Diego Reyes.