Agresor y mujer asesinada en Tijuana eran hermanos y pareja sentimental

Autoridades de Baja California identificaron al hombre abatido en Playas Tijuana, que asesinó a una mujer y a una bebé de seis meses de nacida, en su domicilio.

Según la investigación que realiza la Procuraduría General de Justicia de Baja California, el agresor fue identificado como José Félix Benítez, quien primero asesinó a la menor de seis meses y la enterró en el garaje de la casa, ubicada en Paseo del Pedregal.

Después, asesinó con una escopeta a Lorena Benítez, identificada como su hermana y pareja sentimental.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la pareja discutió fuertemente en su domicilio, el mediodía del lunes, pero nadie alertó a las autoridades.

Juan Manuel Gastélum, presidente municipal de Tijuana, señaló que el agresor estaba casado con su hermana y tenía hijos con ella.

Apuntó que “los vecinos se enteran que está sucediendo algo y no hacen nada. La autoridad cómo interviene, cómo le avisan, puede pasar una patrulla y adentro de la casa puede haber un desorden tremendo. La Policía no se entera”.

Después, el sujeto salió a la calle y comenzó la agresión contra vecinos y policías municipales, que intentaron someterlo.

El menor, de nueve años de edad, rescatado tras el enfrentamiento e identificado como Enoc, fue el único testigo presencial de los hechos.

Natividad Munguía González, policía municipal de Tijuana, narró que durante los momentos más tensos, el menor decía que los policías eran malos, por lo que el agente se quitó el uniforme para poder acercarse al niño, hablar con él y establecer “un vínculo de confianza”.

La oficial Natividad Munguía fue la primera en tener contacto con el menor, quien tras ser rescatado, fue trasladado a la Unidad del Sistema DIF de Tijuana.

En ese momento agarré al niño, lo abracé y le dije ‘no te preocupes, todo va a estar bien’. Y me dijo ‘no me sueltes’. Le dije ‘no te voy a soltar’. Salí corriendo de la escena, porque no sabía que más había”, narró la oficial.