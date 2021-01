Agresividad de pacientes COVID satura a paramédicos y complica asistencia médica

Paramédicos de empresas particulares, que están saturados, están detectando no solo la dificultad para poder trasladar a pacientes a hospitales, sino que algunos se resisten a recibir atención médica.

“No señor, yo no les hice nada se lo juro, yo no estoy enferma ni nada del estilo, nada más tengo covid y un problema pulmonar”, dijo la paciente.

Paramédicos del servicio de ambulancias XE Médica llegaron la madrugada del viernes pasado a una emergencia en la colonia Acueducto de Guadalupe, alcaldía Gustavo A. Madero. Se trataba de una paciente de 52 años con baja saturación, delirio y psicosis por COVID. Amarrada a su cama, acusaba a su hijo de contagiarla.

“La paciente está muy agresiva, no hay condiciones seguras ni para la paciente ni para el personal y no tenemos hospital de traslado, son complicaciones que se dan las encefalopatías, que se dan por COVID y sí son frecuentes”, explicó el paramédico.

Una hora más tarde, en la misma alcaldía en la colonia Guadalupe Proletaria, otros paramédicos atendieron a un hombre de 75 años grave por COVID, con 32% de oxigenación, tos y presión alta.

La familia insistía en trasladar a su paciente a un hospital sin tener folio de acceso. Una situación que los paramédicos han detectado, es complicada.

“Con el famoso código azul que es paciente recuperable o no recuperable, si el hospital o médico a cargo del turno dice que no, hay que llevarlo a otro hospital o bien platicar con los familiares que decidan si se regresa a su casa”, concluyó el paramédico.

Pese a eso decidieron trasladarlo a la Clínica 76 del IMSS en Ecatepec, Estado de México.

El paciente aguardó una hora dentro de la ambulancia. En el área de urgencias, recibió la última cama disponible.

En este servicio de ambulancias, diariamente los 20 vehículos disponibles para COVID atienden cerca de 6 y 8 emergencias, lo que se traduce en hasta 160 servicios.

Este paciente COVID fue trasladado al Hospital General Regional número 1 del IMSS en la colonia Del Valle. Al llegar no encontraron disponibilidad. Les ofrecieron mantenerse en la sala de espera.

“Le digo, no hay problema se lo recibimos, pero es que él no puede estar en el pasillo. Sí tiene que estar en el pasillo, pero no va a tener la atención que necesita. No puede estar en la ambulancia aquí esperando, o sea o una de dos o pasa o no pasa así de sencillo. Páselo”, explicó el empleado de Seguridad del IMSS y familiar de paciente COVID.