Agresión contra el juez Gabriel Domínguez fue un asalto y no un ataque por sus funciones: Zaldívar

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, informó que la agresión que sufrió el juez de Distrito, Gabriel Domínguez, en Jiutepec, Morelos, la semana pasada, presuntamente responde a un asalto y no a un ataque por sus funciones, aunque reconoció que son tiempos difíciles, ya que el crimen organizado es más violento y retador.

“Todo parece indicar que se trató de un intento de asalto, no fue un ataque derivado de la función del juez, tanto el juez como su hijo afortunadamente están ya fuera de cualquier peligro. Desde el principio nosotros enviamos apoyos al señor juez, apoyo logístico, seguridad, etc., de tal suerte que ese tema me parece que ya está aclarado en lo que a nosotros respecta, obviamente el crimen organizado se ha vuelto más violento y más retador, pero estamos tratando de dar la seguridad en la medida de nuestras posibilidades de la mejor forma que sea posible, estamos también tratando de hacerlo, de obtener información de qué jueces pueden estar en algún riesgo especial. Yo espero que las medidas que estamos tomando sean suficientes, pero sí estamos viviendo en un entorno delicado y complicado”, dijo Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN.

En conferencia de prensa, el ministro Zaldívar rechazó que el Pleno de la Corte esté posponiendo el análisis de las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra reformas o decretos impulsadas desde el Gobierno Federal, como la ley eléctrica.

“Quién diga que la Corte está atrasando los asuntos, miente, porque esto no es así, quien diga que el presidente de la Corte los tiene en un cajón, miente doblemente porque no hay proyectos, y quiero ser muy enfático, la agenda de la Corte la fija en los asuntos, los temas que llegan, la problemática que envuelve a cada uno. La agenda de la Corte, la agenda de la Corte no se fija en las columnas del periódico. La Corte, la Corte cumple con su obligación. Discutamos lo que hace la Corte con argumentos, pero no, ah. ‘Este acuerdo es a favor del gobierno, entonces quien lo dictó es un indigno. Este acuerdo es en contra del gobierno, es un héroe nacional’. Esto no es así. Exhorto a que la opinión pública informada se conduzca con mayor seriedad y respeto, descalificar por sistema y mintiendo a la Corte afecta a las instituciones y afecta a la democracia”, explicó Arturo Zaldívar.