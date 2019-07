Agentes de ICE rompen ventana de vehículo y arrestan a migrante mexicano

Agentes de ICE rompieron la ventana de un vehículo, sacaron y arrestaron, enfrente de su novia y dos niños en Kansas City, Estados Unidos, a un migrante mexicano, informaron hoy medios locales.

El video, transmitido en vivo a través de Facebook, fue grabado durante la detención de Florencio Millán Vázquez el lunes 22 de julio en Kansas City, y muestra a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y a la policía de la ciudad tratando de persuadir al mexicano para que saliera del vehículo. Millán y su novia, Cheyenne Hoyt, pidieron en varias ocasiones que les mostraran una orden de arresto.

Luego de que advirtieron que iban a romper la ventana, uno de los agentes destrozó el vidrio y otros lo ayudaron a sacar al individuo del auto.

“Sigo impactada”, comentó Hoyt entre lágrimas a la agencia de noticias The Associated Press (AP) este martes. “Piensas que no le va a suceder a mi familia. Nunca pensé que esto fuera a pasar. Escuchas las cosas que (el presidente Donald) Trump dice, pero él (Millán) no es un violador, no es un asesino o un narcotraficante. Y la forma en la que lo hicieron enfrente de los niños, no les importó”.

Hoyt, quien grabó y publicó el video, señaló que iban de camino a una cita médica para su hija discapacitada de 7 meses, cuando los agentes de inmigración les bloquearon el camino en el complejo de apartamentos donde viven y ordenaron que Millán bajara del vehículo.

Un agente pidió varias veces que le entregaran una prueba de que el mexicano tiene permitido estar en Estados Unidos y le dijo a la pareja que el ICE no necesita una orden de arresto para detener a alguien que ingresó al país ilegalmente.

Hoyt reconoció que Millán está en el país de manera ilegal, pero dijo que es un chef muy trabajador y un hombre de familia que nunca ha causado problemas. Las autoridades de inmigración señalaron que el mexicano volvió a ingresar al país en dos ocasiones luego de ser deportado de forma voluntaria en 2011 y añadieron que tiene delitos menores en sus antecedentes.

“Millán no cooperó y se rehusó a salir de su vehículo o cumplir legalmente con las órdenes emitidas por el ICE y la policía local”, dijo Shawn Neudauer, portavoz del ICE. “Después de tratar de negociar con Millán durante aproximadamente 25 minutos, los agentes del ICE no tuvieron otra opción más que realizar el arresto sacándolo del vehículo”.

El arresto se produjo el mismo día que el gobierno de Donald Trump anunció que ampliaba la autoridad de los agentes de inmigración para deportar por la vía rápida a los migrantes que hayan estado en Estados Unidos de forma ilegal por menos de dos años sin necesidad de que se presenten ante un juez.

El representante Emmanuel Cleaver de Missouri tuiteó que ha contactado a todas las partes involucradas en el arresto para determinar lo que sucedió.

“El video es muy inquietante en cuanto el trauma al que fueron expuestos los niños y el uso razonable de la fuerza”, escribió.

En el video, se puede escuchar al hijo de 11 años de la pareja llorar mientras los agentes rompen la ventana y se llevan a su padre. Luego, se oye a Millán pedir que le dejen decir adiós a su pequeño y a uno de los agentes del ICE rechazar su petición.

“Ahora estamos siendo extremadamente amables contigo, pero lo que nos hiciste pasar, lo que tuvimos que pasar, tienes suerte de que te deje hablar con ella (Hoyt) ahora mismo”, le dice uno de los agentes. “Así que no, puedes hablar con él después, ella puede llevarlo al lugar en el que vas a estar y puedes verlos ahí”.

Con información de AP.

FJMM