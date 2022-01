Afiliados al ISSSTE intentan dar ‘portazo’ en clínica para obtener la incapacidad por COVID

Por una u otra razón miles de personas siguen solicitando diariamente pruebas COVID, se las piden para ir a trabajar, o para probar que ya están negativos, para pedir incapacidad, para regresar a la escuela.

Las personas que asistieron son trabajadores que están enfermos de Covid. Son empleados del Gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de Educación Pública, que están afiliados al ISSSTE y que exigen un comprobante de incapacidad para justificar su ausencia laboral.

“Llegaron 30 personas que dijeron es que yo quiero que me den mis 14 días y si no, me voy a meter y fue que empezaron ahí a armar todo el relajo, la verdad es que no nos atendieron, eso fue el descontento”, narró Diego Martínez