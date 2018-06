Aficionados viven encuentro México-Suecia en café de la CDMX

El partido México-Suecia comenzaba acompañado de un buen lechero en el Café La Habana, una de las cafeterías más representativas de la Ciudad de México.

Los clientes de toda la vida llegaban para ver el partido mundialista, también las madres de familia y oficinistas con la camiseta bien puesta.

A las 09:00 horas de la mañana con dos minutos se olvidaba el trabajo y muchos ya eran “directores técnicos”.

“No, no, no, regáñalo por manchado, mira, no, tiro de esquina no, eso qué, no fue intencional no manches. No fue intencional fue aquí, que lo expulsen, que se vaya, no fue penal”, aseguró un aficionado.

Con el sombrero de charro bien puesto también dirigía desde su mesa el encuentro.

“Vamos México, Guardado, Guardado, vamos México, venga ese pase, es lo que te digo la triangulación, triangula, triangula, vamos México, buena esa zurda señores del Vela, mira”, dijo un aficionado.

Así se terminaba el primer tiempo.

“Las está volando no, las está volando, es el problema del balón con helio que hace que se desvíen los balones del chanfle que toma hace esto, pero tienes que estar preparado, ellos por eso saben cómo tirarle y sale con efecto”, apuntó un aficionado.

Poco a poco se consumía más café y se agregaban más directores técnicos, ya con el marcador en contra.

“Tenía que ver en diagonal o abajo, pero por arriba no le va a ganar ahí, tiene que pararla. No han hecho cambios, ya necesita hacer algo porque, yo creo que tiene que meter a Fabián en la media. Herrera no se ha visto y Guardado yo trabaría al Fabián y bajaba al Chícharo”, señaló un aficionado.

-¿Y a quién sacas?

“Al Chícharo, ya después metía a Jiménez o un delantero”, dijo un aficionado.

Nunca llegó un gol de México, pero sí el primero de Corea.

Crecían los nervios y se agotaban los minutos.

México no ganó, pero Corea si y nuestra selección calificó a octavos.

Te puede interesar: México pierde ante Suecia, pero pasa a octavos en Mundial de Rusia 2018

Con información de Elizabeth Mávil.

LLH