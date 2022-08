Aficionados del Cruz Azul protestan en instalaciones de La Noria; estrellan huevo en coche de Uriel Antuna

Aficionados de Cruz Azul se hicieron presentes a las afueras de las instalaciones de La Noria, donde entrena el equipo profesional en la Ciudad de México, para hacer sentir su descontento después de la derrota ante el América.

Un grupo de entre 20 y 30 personas, algunas identificadas como ‘La Sangre Azul‘, extinta barra del equipo, llevaron pancartas con frases como “mancharon la historia y no hay perdón”, “con la hinchada no se juega” y “queremos jugar con la Sub 20”.

Estrellan huevo en el coche de Uriel Antuna

Al finalizar el entrenamiento comenzaron a salir los futbolistas en sus autmóviles y Juan Escobar se detuvo para escuchar las exigencias de los aficionados que señalaron “queremos más jugadores como tú” y “aprieta a tus compañeros, tú sabes cómo hacerlo”.

Le estrellaron un huevo a Uriel Antuna. pic.twitter.com/w1ikAYg7ay — Adrián Esparza Oteo (@A_EsparzaOteo) August 22, 2022

Todo esto como consecuencia del 7-0 sufrido ante el acérrimo rival, el América, el pasado sábado 22 de agosto, la peor goleada recibida en la historia del conjunto celeste.

También los aficionados del Cruz Azul estrellaron un huevo en el coche de Uriel Antuna.

