Afectados tras incumplimiento de plaza por parte de Ismael Figueroa, exigen su dinero

Tras la agresión que sufrió Ismael Figueroa, líder del Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México, presuntamente por la deuda de una plaza, otras personas que presuntamente pagaron por trabajar en la corporación están exigiendo que les devuelvan su dinero.

“El agresor no fue o no es el único que se le debe dinero, yo y los otros 329 elementos que entramos pagamos una cantidad arriba de 200 mil pesos, hasta la fecha no nos han pagado, no hemos firmado nuestro contrato y pues no nos regresan nuestro dinero”, indicó Iván, un bombero.

A pesar de no haber firmado ningún contrato, las personas que pagaron por su plaza, acuden a las centrales y salen a trabajar, dicen, por órdenes de Figueroa.

“Nosotros trabajamos como un bombero normal, salimos a cubrir los servicios. Eso es una instrucción del líder sindical, que nos sacaran a concurrir. Creo que ya es tiempo, si no nos pagan, exigir que se nos regrese la cantidad. Únicamente nos dicen ya en esta quincena viene su pago, así llevamos tres meses. Ya estamos molestos, ya estamos cansados. Esa acción no se justifica, pero desgraciadamente las autoridades dan pie a esto, porque no hacen nada y protegen a un delincuente como es Ismael, porque al vender plazas que ni siquiera existen”, añadió Iván.

Por la plaza incluso se pagó en especie.

“Yo pagué la cantidad de 240 mil pesos, yo no tenía la cantidad suficiente y mi hermano trabaja un taxi es de su propiedad, lo vendió con eso completamos, el dinero se le da a un intermediario que hay entre Ismael y nosotros; hubo casos que no se completa con dinero y estas personas reciben cosas como terrenos, autos, camionetas, placas de taxi”, apuntó Iván.

El viernes un hombre identificado como Baudel Maldonado disparó en varias ocasiones contra Figueroa y dos personas más, por una presunta deuda de 120 mil pesos que entregó por una plaza en los bomberos.

El jefe de Gobierno dijo que la Contraloría investiga la forma que se pretendía entregar las plazas y el perfil de las personas a las que se les pretendía dar.

“Lo que estamos investigando en esas 300 plazas es la procedencia de los perfiles y la posible asignación. El sindicato las solicitó y a través de los medios de comunicación se tuvo conocimiento de algunas denuncias se han tomado dos decisiones muy importantes; detener el procedimiento de contratación de las plazas y segundo por parte de la contraloría la investigación sobre la procedencia de las plazas, presupuestal, técnica””, apuntó José Ramón Amieva, jefe de Gobierno de la CDMX.

Ismael Figueroa, el líder sindical de Bomberos será dado de alta en unos días del hospital donde se encuentra, está estable y ya fuera de peligro, lo mismo que Moisés Navarrete y Roberto Velazco, quienes también resultaron lesionados.

Los tres ya declararon ante el Ministerio Público y dijeron que comían tortas en establecimiento de la Condesa cuando un hombre se les acercó y disparó contra Figueroa, quien alcanzó a reaccionar.

Los tres reconocieron a Baudel Maldonado como su agresor.

El Ministerio Público señaló que el presunto agresor, disparó en cinco ocasiones a una distancia de siete metros, con un arma de uso exclusivo del Ejército, contra Ismael Figueroa, provocándole cuatro heridas en el abdomen y una en la mano.

Un juez calificó de legal su detención y le dictó prisión preventiva oficiosa a Maldonado, será hasta el viernes cuando se defina su situación legal.

La Policía mantiene vigilancia especial en las diversas centrales de Bomberos.

Con información de Arturo Sierra.

