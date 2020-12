Afectados por inundaciones en Tabasco protestan por cierre de censo, dicen no ser tomados en cuenta

Concluyó en Tabasco el censo para apoyar a las familias afectadas por las inundaciones que se registraron en días pasados. Fueron más de 150 mil viviendas de mil localidades las que presentaron alguna afectación.

La realización de este censo que se llevó a cabo durante 14 días, en 17 municipios de la entidad, provocó la inconformidad de algunos pobladores que se quejaron de no haber sido tomados en cuenta.

“No es posible que no nos hayan tomado en cuenta y el otro sector están alegres, están contentos porque, pues, ya van a recibir sus enseres, pero ellos no perdieron nada a comparación de que yo perdí”, dijo Jesús Inés Zárate Flores.

La vivienda de la familia Zárate ubicada en la comunidad Casablanca del Sector Ladrillera, en el municipio Centro, no fue censada.

Este lunes Jesús Inés acudió a la colonia “La Deportiva” para registrarla y poder recibir los 8 mil pesos de apoyo para trabajos de limpieza, fumigación, rehabilitación y pintura; además de un vale para enseres domésticos.

“Perdí mi ropero, el ropero de mi hijo, el refrigerador, la estufa, mis mesitas que tenían para estudiar mis hijos que hacían su tarea, una televisión que la manejábamos con decodificador porque todavía no me daba para una pantalla, mi mesa, toda mi ropa, los colchones, esos ya no se pueden usar porque tuvieron un buen tiempo bajo el agua, una cama, la cama de mis hijos, fue lo que perdí”, detalló Jesús Inés Zárate Flores.