Afectados por inundaciones en Tabasco padecen la falta de servicios de Salud

Además de la inundación que los mantiene incomunicados, desde hace varias semanas, los habitantes de Potrerillo, en Centla, Tabasco, se enfrentan a la falta de servicios de Salud.

María del Carmen, de 70 años, diagnosticada diabética e hipertensa, fue trasladada de urgencia por sus familiares a la comunidad Ignacio Allende para recibir atención médica.

No había otra opción. Sus familiares se la llevaron en una lancha de motor que les cobró 500 pesos.

Cruzaron la Laguna Santa Anita para llegar a Ignacio Allende, en 20 minutos.

“Tiene como 2 horas que se comenzó a sentir mal”, dijo Arcadio May May, habitante de Potrerillo.

En Ignacio Allende fue atendida por un médico particular que le cobró 500 pesos.

Luego de la consulta médica María del Carmen regresó a casa.

Así han vivido los últimos dos meses, decenas de familias de la zona indígena Chontal, desde que se desbordó el río Usumacinta.

“Es una zona que no hay mucho que hacer, es decir, no hay forma de bombear, sino que ahí se espera normalmente a que el agua de manera natural se vaya filtrando en el subsuelo esto nos va a tardar algunas semanas todavía”, refirió Jorge Mier y Terán, coordinador General de Protección Civil en Tabasco.

Con frecuencia sus habitantes se trasladan en lancha de remo a la comunidad de Allende para comprar alimentos. Cada pasajero paga 40 pesos y el traslado es de más del doble de tiempo que en una lancha de motor.

“Está incomunicado totalmente no tiene salida, la única salida es aquí en Allende, Ignacio Allende es la única, porque si vamos al poblado Simón Sarlat no encontramos carnicería, no encontramos tienda, no encontramos nada, todo está totalmente hundido”, enfatizó Arcadio.