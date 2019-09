Intensa lluvia deja afectaciones en diversos puntos de la CDMX

Por segunda noche consecutiva, la lluvia dejó afectaciones en diversos puntos de la Ciudad de México.

Las alcaldías de Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza fueron las más afectadas.

Sobre la avenida Chapultepec otro árbol se desprendió de raíz, esto debido al reblandecimiento de tierra y a las obras que se realizan en este lugar.

Aquí el árbol cayó dentro de un terreno en construcción.

Otro árbol también se vino abajo en la esquina de Juan Francisco y Cuauhtémoc, en la colonia San Juan de Aragón.

Comerciantes de una plaza ubicada cerca de la estación del Metro Pino Suárez se dijeron afectados por la fuerte lluvia del miércoles.

Moisés Cardoso, comerciante, comentó: “Desde ayer empezó a llover y por causas de la lluvia muy fuerte se inundó toda la plaza. Pienso yo que las coladeras no son suficientes para que se vaya toda el agua, es una ranurita muy pequeña”.

Fueron los mismos comerciantes quienes sacaron el agua de la plaza.

La temporada de lluvias trae consigo siempre inundaciones en la Ciudad de México.

Y cada año las autoridades nos recuerdan que la principal causa es la basura que se tira en las calles y que tapa las coladeras.

Una cuadrilla de trabajadores de la alcaldía Miguel Hidalgo reveló el estado en el que se encuentra el drenaje.

-Señor, ¿lo que encontramos aquí es lo que taponea el drenaje de la ciudad?

“Sí, aparentemente todo lo que usted ve todo lo que es pet, todo lo que es vaso desechable, frascos de vitaminas, a veces salen también condones y por eso en estos tiempos de lluvias tenemos estos problemas de inundaciones””, dijo Ramiro Lule López, empleado de drenaje.

No es necesario llegar muy a fondo del sistema de drenaje de la Ciudad de México.

El problema de su funcionamiento está a literalmente a pie de banqueta, en la Calzada México Tacuba.

Lo que nos ocasiona inundaciones es esto, no la cantidad de lluvia que cae entonces este es nuestro problema”, expuso Daniel Martínez, jefe del Departamento de Drenaje de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Apoyados por estos camiones con aspiradoras gigantes, los trabajadores retiran todo lo que obstruye el drenaje y que impide que el agua fluya.

A unos cuantos pasos ya hay un cerro de basura que en cuanto llueva terminará de nuevo en las alcantarillas.

¿Ustedes desazolvan esta coladera y en cuanto tiempo está tapada de nuevo?

Algo similar, dicen, ocurrirá en unos días en otras calles.

Me gustaría que viniera un lunes para que vea como dejan los tianguistas la basura. Vea nada más y eso que ya barrieron ya barrieron y está lleno de basura. Exactamente es lo que le digo. Habemos personas muy cochinas, no juntamos la basura, no la echamos al carro de la basura”, comentó Gregorio Olvera.

Bueno les quiero decir, les quiero pedir que no echen basura aquí en las alcantarillas porque realmente es un problema para la ciudad”, indicó Ramiro Lule López, empleado de drenaje.