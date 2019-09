Inundaciones y deslaves provocadas por ‘Fernand’ en N.L.

Los efectos de “Fernand” a su paso por el estado de Nuevo León, han dejado inundaciones, deslaves, crecidas de ríos, presas y arroyos en varios municipios del estado.

Las lluvias iniciaron desde las seis de la mañana y se intensificaron con vientos de hasta 50 kilómetros por hora, poco después de las tres de la tarde de este miércoles.

Según las autoridades han caído 150 litros de agua por metro cuadrado, pero en el transcurso de la noche y madrugada del jueves podría subir a 250 litros por metro cuadrado.

En la zona metropolitana de Monterrey y municipios del sur del estado se reportaron encharcamientos e inundaciones.

Protección Civil rescató a un hombre que quedó atrapado en el lecho del Río Santa Catarina a la altura de Gonzalitos.

Además, se reportaron desbordamientos en algunos tramos del arroyo del Topo Chico, en donde se evacuaron a unas 30 personas.

En Apodaca un deslave en la colonia Los Ébanos provocó que 250 personas de 60 viviendas fueran desalojadas por la acumulación de agua del caudal del arroyo Cieneguita.

En el municipio de Iturbide hubo caída de rocas en pendientes al pie de carreteras, que están siendo retiradas.

Las lluvias provocaron por accidentes sobre la carretera de cuota Saltillo- Monterrey.

Ante la contingencia generada por las intensas lluvias, más del 60 por ciento del comercio formal e informal suspendió actividades.

La emergencia aún no concluye y se recomendó a la población en general a permanecer en sus hogares, evitar salir si no hay necesidad y de esta manera, se podrá prevenir situaciones de riesgo.

Decirle a la gente que no salga, es decir, si puede quedarse en la casa de su tío y no tiene que ir a su casa, o si tiene que no salir de su casa es preferible que no lo hagan, la intensidad de la lluvia va a crecer en el transcurso de la noche al doble de lo que tenemos ahorita y entonces avisarles a todos los ciudadanos que no se arriesguen”, indicó Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León.