Afectación en sistema provocó falla de pagos electrónicos en todo México

Este sábado, millones de usuarios de tarjetas de crédito y débito en todo el país sufrieron percances en el pago de productos y servicios así como en el uso de la red de cajeros automáticos.

Se cayó el sistema

La empresa que provee la tecnología para transacciones y distintos medios de pago para algunos bancos reportó afectaciones en su centro de datos ubicado en Santa Fe, al poniente de la Ciudad de México.

“Estimado cliente: Queremos informarte que el día de hoy estamos teniendo afectación en nuestro DataCenter de Santa Fe. El equipo directivo y todo el equipo de TI e Innovación estamos trabajando de forma prioritaria en resolver dicha incidencia”, señaló en un comunicado enviado a los bancos.

Los bancos también ofrecieron disculpas a sus usuarios través de sus redes sociales.

En supermercados, gasolinerías, restaurantes, tiendas de conveniencia, farmacias donde hay gran cantidad de transacciones en fin de semana, había largas filas y en otras de plano se informó a los usuarios que solo se aceptaban pagos en efectivo.

“No, por el momento estamos recibiendo puro efectivo . Ninguna tarjeta”, señaló un vendedor.

“Desde la mañana no hay, yo creo que ya no regresa. Únicamente efectivo“, apuntó una cajera.

-¿Desde qué hora?

“Desde las 12 del día no tenemos sistema”, agregó

“ No tenemos sistema en la red de tarjetas, de hecho pues es general, de ningún establecimiento están aceptando ahorita en el momento las tarjetas, les preguntamos primero si van a realizar su pago en efectivo para realizar su carga si no con la pena no les cargamos”, dijo un despachador de gasolina.

Y los usuarios de tarjetas molestos y en algunos casos desesperados, tanto, que algunos bloquearon sus tarjetas de tanto insistir.

