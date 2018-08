Niega Jiménez Espriú que aeropuerto en Santa Lucía sea inviable

Javier Jiménez Espriú, propuesto para Secretario de Comunicaciones y Transportes en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador se refirió este lunes a las dos opciones planteadas por el presidente electo para la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y la consulta pública que se realizará al respecto.

En entrevista telefónica en Despierta con Loret, Jiménez Espriú negó que sólo se esté hablando de que el actual proyecto sea solamente más caro, sino que, dijo, hay diferentes impactos no sólo en el tema financiero, sino en los impactos ecológicos, urbanos y sociales.

Sobre las versiones acerca de la posibilidad de que los aviones choquen en el aeropuerto de Santa Lucía, Jiménez Espriú calificó esto como “exagerado” pues “nadie ha dicho que los aviones choquen”.

Subrayó que en el informe de MITRE se ha señalado que en Santa Lucía existen zonas de interferencia, pero que según el mismo organismo “sí funcionaría el tema siempre y cuando se disminuyeran las frecuencias”.

Yo creo que hablar de que chocan los aviones es una posición alarmista y no es el caso”, sentenció Javier Jiménez Espriú.

Aseguró que los técnicos que dicen que el proyecto de Santa Lucía es viable señalan que sí hay formas de resolver el tema de las frecuencias.

No es que uno sea absolutamente inviable y que el otro sea más caro”, agregó.

Sobre los costos de la consulta, el futuro titular de la SCT negó que se trate de una consulta cara y admitió que aún no se tiene la forma de ésta.

Manifestó que se ha planteado todo un proceso que iniciaría hoy mismo entregando los documentos a los técnicos, ingenieros, empresarios y grupos sociales. Añadió que se recabaría la información para darla a conocer e ir formando la opinión de la ciudadanía.

Explicó que a partir del 8 de septiembre se plantearían mesas de debate públicas, donde se solicitaría el apoyo de los medios para hacerlas públicas y la comunidad se entere de los pros y contras.

Al ser cuestionado sobre si no es un contrasentido consultar con los ciudadanos un tema que corresponde a los expertos, Jiménez Espriú señaló que no es un contrasentido pues se informará a toda la comunidad acerca de los aspectos que competen a los técnicos.

Sería un contrasentido el plantear una comunicación si no estuviésemos en un proyecto democrático”, dijo y añadió que se están planteando las formas de comunicación y después tomarán la opinión de la comunidad y asumirán la total responsabilidad de lo que se vaya a hacer.

Agregó que si alguna de las dos opciones no fuera viable sería una irresponsabilidad plantearla y después construirla.

“Asumiremos nosotros la responsabilidad a partir de opciones viables”, puntualizó.

Reiteró que aún no saben cómo se va a realizar la consulta, ya que puede ser consulta o puede ser encuesta.

Ante la pregunta de cuál de las dos opciones prefiere, Jiménez Espriú aclaró que López Obrador ha solicitado plantear dichas opciones, pero sin inclinar la balanza para ningún lado.

Dijo no tener ninguna opción favorita y que ha analizado ambas, pero lamentablemente se está partiendo de una decisión errónea, por lo que se está buscando construir la opción que sea más conveniente para los intereses nacionales.

Al ser preguntado si no sale más caro, a estas alturas, cancelar el actual proyecto que ya se está construyendo que terminarlo, Jiménez Espriú dijo que “sale más caro echarle más dinero bueno al malo” y hay que tomar las decisiones en el momento más conveniente.

Reconoció sin embargo que cancelar el actual proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México representaría una pérdida económica, pero en vista de que la opción de Santa Lucía es considerablemente más económica en cuanto a la inversión y al mantenimiento, se daría una compensación financiera.

Sobre la posibilidad de someter a consulta el proyecto del tren maya dijo que éste está bajo el escrutinio público y se han tenido muchas opiniones en pro y en contra, pero no se ha planteado someterlo a consulta.

Agregó que en el caso del aeropuerto no tienen manera de recabar adecuadamente y en tiempo la opinión de la ciudadanía si no es a través de un proceso hecho ad hoc porque uno de los proyectos ya está avanzado y si no se realiza una consulta rápida pues se llegaría al momento en que ya estaría terminado o al 60%.

Respecto a la opinión del PAN acerca de que la consulta es una burla pues ya se tiene tomada la decisión, Jiménez Espriú negó esto y que la opinión del PAN “cada quien la pondera como puede”.

Con información de Despierta con Loret

AAE