Aeropuerto “Felipe Ángeles” se entregará 100% concluido el 21 de marzo, dice Segob

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) revisó el avance de obras de comunicación necesarias para el traslado de pasajeros al Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”.

Te recomendamos: Muere trabajador tras fractura de trabe en obras que conectarán al Aeropuerto en Santa Lucía

Lo hizo en una reunión privada con el gobernador del Estado de México, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y funcionarios de Comunicaciones y Transportes, entre otros.

El subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Segob aseguró que este lunes 21 de marzo se entregará una terminal aérea concluida y con servicios de calidad.

“¿No se entrega una obra incompleta?… No, no, no de ninguna manera, al 100% concluido el aeropuerto y, sobre todo, con los estándares de calidad a nivel internacional, los más estricto que se pueda tener, sistemas de identificación de personas, el tema de migración mucho más ágil, en promedio vamos a tener una hora de ahorro en cuanto a trámites y movimientos comparado con el aeropuerto que tenemos en este momento”, explicó Rabindranath Salazar, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos.