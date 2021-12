Aerolíneas reciben papeletas de vacunación para viajes a Estados Unidos

La página de la Secretaría de Salud (SSa) presentó fallas al momento de emitir los certificados electrónicos de vacunación covid, por ende las personas que viajarán a Estados Unidos podrán presentar en el mostrador de las aerolíneas las papeletas originales que les entregaron el día de la vacunación.

Los viajeros podrán documentar y abordar su vuelo, así como ingresar a Estados Unidos, si muestran las papeletas que les entregaron el día de la vacunación covid.

Si el certificado de vacunación sólo aparece con la aplicación de una dosis, también puede presentarlo, y comprobar la segunda dosis con la papeleta original ante el personal de la aerolínea.

Aeroméxico también confirmó a Noticieros Televisa que su personal recibe las papeletas de vacunación originales en caso de no contar con el certificado electrónico.

Las personas que fueron vacunadas en Estados Unidos y que cuentan con su papeleta color blanco elaborada a mano, también puede ser presentada para documentar prácticamente en cualquier aerolínea como Delta o United Airlines.

“No hubo ningún problema y tengo las vacunas, -¿le piden el certificado de vacunación electrónico? No, me pidieron solamente la prueba tal y como me la dieron en el papel”, dijo Pedro López, pasajero.